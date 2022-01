Quartu, emergenza gas in via della Musica: “Puzza fortissima, un residente ha avuto un malore”

“Sono tantissime le segnalazioni ricevute e credo sia opportuno chiarire pubblicamente cosa stia accadendo”, è quanto dichiara Michele Pisano, capogruppo di Fratelli d’Italia, in merito all’odore di gas in via della Musica a Quartu, all’altezza deI deposito di gas naturale. “Un residente è stato colto da malore, si è reso necessario l’arrivo di un’ambulanza”, aggiunge, a Casteddu Online, Pisano. “Conosco bene le preoccupazioni dei residenti di via della Musica perché due anni fa avevamo raccolto le loro segnalazioni effettuando sopralluoghi e chiedendo chiarimenti all’amministrazione, ma poco era stato chiarito”, prosegue.

“Tra gli abitanti ci sono anche soggetti fragili con problemi respiratori che devono fuggire da casa, è necessario che il Comune senta i soggetti competenti e i Vigili del Fuoco per conoscere quanto stia accadendo e riferire ai cittadini”.