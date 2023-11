Quartu, ecco le luminarie accese dal centro al litorale: c'è anche un panda sulla rotonda

Luminarie natalizie già accese a Quartu. Dal centro al litorale le luci sono comparse già da ieri sera e rimarranno sino all’Epifania. File di stelle accanto al parco Matteotti, alla rotonda davanti alla Bussola c’è la classica cascata di luci sulle palme, con fenicotteri e e renne, come testimonia la foto del nostro Davide Loi: “Diamo un po’ di speranza ai commercianti e onoriamo anche così la giornata contro la violenza sulle donne”, spiega il sindaco Graziano Milia. Tutte luci a led, quindi a basso costo, che resteranno accese ogni giorno dal tardo pomeriggio sino all’alba. Un anticipo di luci e colori rispetto a Cagliari, che accenderà le luminarie solo il primo dicembre.

E, a proposito di addobbi, sulla rotonda tra viale Colombo e via Marconi è spuntato un panda con il cappello di Babbo Natale. Tante le foto già fatte e, almeno in questo caso, si scatenano ironia ma, anche, qualche polemica. A sollevarla il consigliere comunale di FdI, Michele Pisano, che sui social addirittura arriva a parlare di “uno sberleffo, è un animale che non ha nulla a che fare col Natale”. Va però detto che, in questo caso, sembra valere il detto “bene o male, l’importante è che se ne parli”. E magari ci saranno anche estimatori dell’animale pronti a scattare altre foto e condividerle sui social.