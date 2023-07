Quartu, due nuove rotonde al Poetto contro le corse folli: caccia ai fondi

Il progetto è chiaro e cristallino: due nuove rotonde sul lungomare del Poetto di Quartu, teatro di folli corse e di incidenti purtroppo, spesso, mortali. Si tratta di un intervento extra rispetto al nuovo lungomare identico a quello di Cagliari che sta prendendo piede accanto alla spiaggia. Se ne parla da mesi e il Comune è pronto a cercare fondi ulteriori per realizzarle e garantire la sicurezza in una strada molto frequentata ogni giorno.

“Abbiamo i lavori in corso per il nuovo Poetto, dobbiamo ancora reperire una parte delle risorse economiche per realizzare le due rotonde”, spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti. Piena volontà di realizzare le opere, quindi, presto saranno in totale tre le rotatorie.