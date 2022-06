Dramma in pieno centro a Quartu Sant’Elena, in una via non molto distante dal Comune. Un anziano di circa 80 anni è morto, stando a quanto si apprende dopo un volo di diversi metri dal balcone di casa. A dare l’allarme, chiamando subito il 118, sono stati numerosi passanti e automobilisti di passaggio, verso le 9:30. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina, che hanno svolto tutte le verifiche e indagini del caso. Non si sa se al momento della caduta nell’abitazione ci fosse qualcun altro e, alla fine, come spiegano gli stessi carabinieri, sul corpo dell’anziano non sono stati trovati segni di violenza e non sono stati trovati elementi che possano far pensare a una caduta provocata da qualcuno.

