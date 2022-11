Paura a bordo del pullman PQ del Ctm, a Quartu: una ragazza di 44 anni è stata aggredita. Il fatto è avvenuto oggi, verso le 9, quando il pullman si trovava a Pitz’e Serra, all’angolo con via Irlanda. La vittima, Alessia Paravagna, quartese, racconta cosa è successo: “Ero seduta nelle ultime file del pullman, oltre a me c’erano due anziane e chi mi ha aggredito. All’improvviso, l’uomo, straniero, da quanto ho saputo un algerino, si è avvicinato a me e mi ha dato uno schiaffo, colpendomi violentemente l’orecchio destro, e poi è tornato al suo posto, senza dire nemmeno una parola. Indossava una tuta nera e un paio di scarpe Nike nere. Mi sono subito avvicinata all’autista e lui ha subito chiamato le forze dell’ordine”. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. L’aggressore è stato portato al Santissima Trinità dal 118 per una visita psichiatrica che, però, non è stata eseguita. I militari della stazione quartese, agli ordini del comandante Michele Cerri, lo hanno già identificato: si tratta di un algerino, la denuncia per aggressione diventerà effettiva appena la vittima presenterà la denuncia.

Lei, la vittima, è stata prima alla guardia medica di Quartu e poi al Santissima Trinità: “I medici mi hanno diagnosticato delle lesioni nella zona di guancia e orecchio e mi hanno assegnato cinque giorni di cure. Farò la denuncia, in modo che i carabinieri possano entrare in possesso delle immagini delle telecamere installate sul bus”. Una prova in più per formalizzare la denuncia per aggressione. E dal Ctm confermano quanto accaduto sul pullman: “Il nostro autista, appena ha ricevuto la richiesta di aiuto della donna ha subito bloccato il mezzo e attuato tutte le procedure del caso, contattando la nostra sala operativa che, a sua volta, ha allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno bloccato lo straniero. Metteremo come sempre a disposizione delle autorità tutti i filmati”.

L'articolo Quartu, donna aggredita sul bus Ctm: “Colpita con uno schiaffo da uno straniero” proviene da Casteddu On line.