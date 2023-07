Quartu, distrutto e inagibile l'appartamento incendiato in via della Musica: nel mirino una giovane mamma

È stato dichiarato inagibile l’appartamento al secondo piano di via della Musica incendiato, ieri, ds Ubaldo Belfiori, 39enne pregiudicato, gia rinchiuso a Uta. La proprietaria, una mamma di quattro figli di ventisette anni, non ha potuto fare altro che raccontare ai poliziotti delle liti, avute in passato, con l’uomo, quando viveva accanto al suo portone. Problemi e dissapori che non erano mai stati totalmente chiariti, a quanto pare, e che hanno portato Belfiori a incendiare l’appartamento della giovane.

Rintracciarlo è stato abbastanza facile. I poliziotti l’hanno trovato a poca distanza dalla palazzina e, dopo un interrogatorio di qualche ora, hanno trasmesso le carte al magistrato di turno. Belfiori sarà interrogato, forse, già domani.