Quartu, decolla il nuovo rione chic a Margine Rosso: 200 ville con negozi e parchi

Il progetto del nuovo rione chic a Margine Rosso, “La Fortezza”, decolla. IL 18 agosto 2022 il Comune ha richiesto le ultime integrazioni per validare lo studio di invarianza idraulica a completamento dello studio di compatibilità idraulica già approvato dagli uffici regionali il 17 luglio 2019. Lo scorso 7 aprile il privato ha depositato le carte che presto riceveranno l’ok degli uffici tecnici. Poi, la pratica arriverà in commissione Urbanistica e in Consiglio: due voti, con il “sì” che appare scontato, poi parleranno gli operai e le ruspe. Il progetto prevede 200 ville, negozi e cinque ettari destinati al verde sin dalla seconda metà degli anni Duemila. 129 lotti residenziali con una potenzialità di duecento unità abitative, considerato che una parte dei lotti si prestano per una soluzione bifamiliare, 5000 metri quadri di servizi strettamente connessi alla residenza, cioè superfici che potranno ospitare negozi di vicinato, uffici, studi ambulatori privati, distribuiti nei vari comparti della lottizzazione, ma anche un eventuale supermercato. Ancora: 2500 metri quadri di servizi pubblici che il Comune potrà realizzare all’interno delle aree di cessione: potrebbero sorgere asili, centri di aggregazione sociale o uffici pubblici. Un’operazione dal valore finale “di cento milioni di euro”, spiega Efisio Serra, rappresentante dei lottizzanti e agente immobiliare per le vendite dei terreni.

“La pratica era stata presentata in modo incompleto e si è pertanto reso necessario chiedere una serie di integrazioni. Sono pertanto in corso ulteriori verifiche, ma possiamo dire che se quanto richiesto è in ordine siamo in dirittura d’arrivo”, spiega a Casteddu Online l’assessore comunale all’Urbanistica, Aldo Vanini. “Va tuttavia precisato che si tratta di uno studio complesso e coordinato con il Piano di assetto idrogeologico, approvato dal Consiglio comunale proprio nell’ultima seduta di due giorni fa. Sarebbe stato inutile dare il via alla pratica senza che fosse coerente con il Piano”. Significa che il via libera, salvo cataclismi, è quasi scontato. Anche perchè è lo stesso Serra ad assicurare che “tutte le carte sono perfette e in regola. Dal momento in cui il Consiglio comunale approverà la lottizzazione ci daremo subito da fare per realizzarla. E i prezzi delle abitazioni, cioè delle ville, saranno in linea con quelli della zona del Margine Rosso, cioè quattromila euro al metro quadro. Il rione di Margine Rosso è già una zona, di per sè, chic”. Incrocia quanto mai forte le dita il presidente dell’associazione dei residenti del Margine Rosso, Emanuele Contu: “Dalla fondazione del comitato sosteniamo questi interventi perchè porteranno migliorie a tutta la località. Ci saranno nuove aree verdi e tante strade dissestate o addirittura interrotte verranno sistemate. Un intervento di privati che daraà nuova vita alle colline di Margine Rosso”.

Fonte: Casteddu on line