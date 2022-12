Quartu, cordoli e asfalti nuovi: 130mila euro per unire le piste ciclabili

Ok alla rimagliatura delle piste ciclabili presenti a Quartu, creando dove necessario metri in più per unirle. Il documento preliminare alla progettazione, costo 130mila euro, è stato approvato dalla Giunta Milia. Il progetto era già stato discusso in passato: in occasione del piano delle performance dell’anno 2021, l’amministrazione aveva redatto uno studio progettuale che ha previsto una ricognizione delle piste ciclabili esistenti su tutto il territorio con l’individuazione di tratti viabili privi di pista, specie nelle strade vicine a quelle in cui ci sono già le corsie dedicate ai ciclisti. La parte delle piste ciclabili del centro urbano si estende esternamente, passando per via della Musica e via S’Arrulloni. In corrispondenza di via Beethoven, la pista s’interrompe per poi riprendere nella via Salieri. In corrispondenza della rotatoria, la pista è interrotta e riprende lungo il viale Colombo in direzione sudest verso il lungomare del Golfo e la via San Benedetto. In quest’ultima, il tracciato si interrompe all’altezza dell’incrocio con via Bonn. La pista ciclabile riprende poi nella via Fiume, perpendicolare a via San Benedetto in direzione sud est verso la rotonda del Margine Rosso dove qui si interrompe. Anche in via Lungomare del Golfo si sviluppa una pista ciclabile dalla parte della fascia costiera sino al Lido del Finanziere. Sono presenti, inoltre altre piste ciclabili lungo la via Leonardo Da Vinci dalla rotatoria del Margine Rosso sino allo svincolo per la Ss 125. Sulla base di questo studio, sono state delineate delle ipotesi che considerano sia semplici interventi di rimagliatura del tracciato, sia delle ipotesi che prevedono il disegno di un’intera rete ciclabile estesa, di collegamento con tutte le principali strade del territorio comunale a circoscrivere la fascia perimetrale del centro abitato, costituendo, in tal modo un percorso unico ad anello. La rete ciclabile ipotizzata include le piste ciclabili esistenti di via della Musica, di via S’Arrulloni e di via San Benedetto, delle quali si riporta la seguente documentazione fotografica.

L’obiettivo principale dell’intervento è realizzare la continuità delle piste ciclabili esistenti con la esecuzione di porzioni di piste ciclabili che siano di collegamento con quelle esistenti. Ed ecco le novità: “in via S’Arrulloni ci sarà la posa di un cordolo di delimitazione della pista ciclabile nel tratto in cui la pista non è delimitata dal parcheggio per le auto. In via Beethoven ok alla realizzazione di una pista ciclabile in continuità con quella presente in via S’Arrulloni e nella via Salieri, a doppio senso di marcia su corsia riservata, ovvero ricavata dalla carreggiata stradale, come alle piste realizzate nella via S’Arrulloni e nella via Salieri. La pavimentazione dovrà essere realizzata sulla strada e, eventualmente, dovrà essere posizionata la resina sopra la pavimentazione stradale già esistente. Per quanto riguarda la colorazione del fondo con resina, questa dovrà essere prevista utilizzando vernici che rispettino le norme per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza allo slittamento, mentre il colore da utilizzarsi per omogeneità con la più diffusa pratica italiana oltre che dei paesi confinanti è il rosso rubino. La corsia ciclabile dovrà essere delimitata da apposita segnaletica orizzontale conforme alla norma vigente ed in funzione della finitura della pista da determinarsi nella fase progettuale esecutiva. Svolta anche all’incrocio tra via Salieri, viale Colombo e via San Benedetto: lì avverrà la realizzazione del collegamento ciclabile in corrispondenza della rotatoria, con attraversamento della stessa in continuità con gli assi stradali. Il collegamento tra le due piste ciclabili provenienti rispettivamente dalle vie Salieri e San Benedetto potrà essere previsto come pista di attraversamento diretto della rotondina di incrocio, senza soluzione di continuità; in alternativa potrà essere previsto come collegamento realizzato mediante un attraversamento ciclo pedonale del Viale Cristoforo Colombo e ricongiungimento alla via San Benedetto. In quest’ultimo caso la tipologia della pista ciclabile di raccordo con la pista già esistente ad incrocio con quella di viale Colombo dovrà essere del tipo a corsia su sede propria e realizzata con medesime caratteristiche architettoniche e materiche di quelle esistenti. Le due opzioni dovranno essere approfondite nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e concordate con la polizia Locale per il miglioramento globale dell’incrocio”.