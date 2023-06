Quartu, con l'auto rubata e contromano scappa a folle velocità: 22enne in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni, residente a Quartu sant’Elena, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella serata di ieri, a Quartu S.Elena, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta in servizio in città, decideva di procedere al controllo di un’autovettura Mini il cui conducente, alla vista dell’auto di servizio, accelerava dandosi alla fuga a forte velocità, verosimilmente al fine di sottrarsi al controllo, effettuando manovre pericolose anche contromano, mettendo a rischio l’incolumità degli utenti della strada. Durante tale operazione l’auto della Polizia (Reparto Prevenzione Crimine) doveva interrompere l’inseguimento a causa di un suo coinvolgimento in un incidente stradale, mentre una Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena riusciva ad intercettare poco più avanti l’auto in fuga, bloccandola definitivamente.

Il conducente veniva pertanto identificato e accertato che lo stesso era sprovvisto di patente, mentre il veicolo risultava essere oggetto di furto commesso qualche ora prima a Quartu. Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale Nella circostanza, lo stesso veniva altresì denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e rilevate a suo carico diverse infrazioni al Codice della Strada. Su disposizione del P.M. di turno, veniva trattenuto presso la camera di Sicurezza del Commissariato, in attesa di essere condotto in Tribunale.