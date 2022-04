Quartu, commissariato senza personale: “Problemi al controllo del territorio”

Gravi problemi al commissariato di Quartu. L’allarme è del sindacato di polizia Sap che denuncia “gravissime problematiche” e scrive al Questore per chiede più personale. “Continuiamo a ricevere lamentele da parte dei colleghi ed è arrivato il momento di intervenire in maniera seria e concreta”, scrive Luca Agati, “sono mesi che sollecitiamo azioni risolutive all’amministrativa, ufficio in grave difficoltà a causa la carenza di personale ed una mole di lavoro che non conosce frenata e dopo settimane di tentativi la miglio soluzione proposta è stata individuare un ispettore prossimo al trasferimento interno. Non è possibile che il dirigente non sia capace di disporre del proprio personale perché “nessuno ci vuole andare”. Purtroppo”, aggiunge, “il commissariato di Quartu è composto di tanti uffici, troppi forse, nati sulle ali di un entusiasmo ormai sopito per via della mancanza di nuovi innesti organici. Anche il controllo del territorio, settore molto delicato nella vita di un commissariato, inizia a vacillare, per colpa di tensioni che stanno ogni giorno di più minando al serenità dei colleghi.

Ci riferiamo ai mille cambiamenti in corso, al tipico atteggiamento dell' "armiamoci e partiamo" che stride con la fisiologia richiesta di organizzazione metodica dei servizi. Riceviamo lamentele anche dalla polizia giudiziaria, segno inequivocabile che il malcontento è diffuso a tutti i settori. Pretendiamo soluzioni. Abbiamo pazientato fin troppo".

