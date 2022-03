Quartu, colpisce una Jeep parcheggiata e scappa: “Aiutatemi a trovare il pirata della strada”

Una Jeep Grand Cherokee colpita in pieno da un’altra auto (forse da un camion) in via Diaz a Quartu, nel cuore della notte. E una donna, Caterina Cogoni, che dopo aver scoperto i danni ingenti che ha subìto l’auto, vuole vederci chiaro e spera di trovare il pirata della strada che, “dopo aver praticamente trascinato l’auto, è scappato”. Il fatto è successo due giorni fa, e nessuno si è fatto ancora vivo: “Sono stati rotti il ponte e il differenziatore, devo ancora fare una stima di danni. L’assicurazione pagherà”, premette la donna, “ma è comunque giusto trovare chi ha fatto il danno”.

L’incidente è avvenuto “tra le sette e le nove. Cerco testimoni, chiunque possa fornirmi informazioni utili mi chiami al +393349094553”.