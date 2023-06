Quartu città turistica: collaborazione tra privati e Comune per creare una rete organizzata e funzionale

L’idea nasce dall’imprenditore Roberto Matta, “parlerò del progetto alla base della nascita di ATQSE, del lavoro fatto in questi due anni e di quello, tanto, che c’è ancora da fare”. Anni di intenso lavoro che hanno generato la nascita del portale turistico, le prime fiere internazionali del turismo (Londra, Parigi, Madrid, Berlino, Riga, Milano), dei progetti scuola lavoro e progetto disabili, strade a Costa degli Angeli, apertura degli infopoints, promocommercializzazione (dms e totem multimediali), festival del turismo responsabile e focus romanico. “Parlerò di sviluppo sostenibile in un momento storico in cui invece si stanno affacciando delle derive pericolose legate al PNRR e all’applicazione della normativa bolkenstein ed altri argomenti che riguardano Quartu. Dobbiamo mandare un segnale forte e chiaro”.

In base alla risposta che ci sara’ stasera potrebbe nascere un vero e proprio movimento d’opinione, “l’obiettivo primario è la nascita della DMO QUARTU” ossia un’organizzazione senza fini di lucro per la gestione di una destinazione turistica. Creazione di un Portale Turistico interattivo, indicizzato sui motori di ricerca, collegato alle principali piattaforme turistiche e ai canali social, che serve come abilitatore digitale 4.0 per gli operatori della filiera, apertura di Info Point territoriali e sviluppo di percorsi multi-cluster, studio e sviluppo di nuovi percorsi turistici non tradizionali col coinvolgimento di Enti, Associazioni e di alcuni Operatori sono solo alcune caratteristiche del progetto che verranno ben elencate e spiegate questa sera.