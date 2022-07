Un brutto incidente in una strada ancora poco illuminata e famosa per le corse sfrenate. Stavolta, però, non c’entrerebbe l’alta velocità ma una distrazione, all’origine dell’incidente avvenuto, verso l’1, in via Leonardo da Vinci a Quartu Sant’Elena. A raccontare nel dettaglio cosa è successo è Simone Femia, agente di polizia locale di Bolzano in vacanza in Sardegna e, con la compagna, a bordo dell’auto che precedeva quella che si è ribaltata: “L’uomo al volante, un sessantenne, ci ha superato sulla sinistra ma si è allargato troppo. Ha centrato la cuspide del guard rail e, dopo essere rimasto in equilibrio per almeno trenta metri, si è ribaltato. Sono sceso subito e sono andato verso di lui, parlandoci e, con l’aiuto di un passante, siamo siamo riusciti a farlo uscire dalla macchina. Era a testa in giù, bloccato dalla cintura di sicurezza. Poi, con la torcia del cellulare, ho fatto un po’ di visibilità, facendo passare le auto incolonnate e ho aspettato i soccorsi”. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco: “L’uomo stava bene, camminava senza problemi e non era, per fortuna, ferito”.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, danni alla macchina a parte. “La strada, in quel tratto, è veramente poco illuminata e pericolosa”, rimarca Fenia. Che, da agente di polizia Locale, è abituato ad assistere a incidenti simili e che sa, soprattutto, come intervenire per prestare un adeguato soccorso. Come nel caso capitato nella notte a Quartu Sant’Elena.

