Per la prima volta sarà presente anche Ramona e Claudio di In Our Garden con una iniziativa originale presso la propria tenuta di Flumini, un parco di 55 ettari di biodiversità.

Grazie al contributo e patrocinio del comune di Quartu, l’associazione Sardegna Rossoblù titolare del Centro Servizi Flumini, potrà svolgere una serie di eventi dedicati ai bambini ma anche ai meno giovani, con animazione, musica e divertimento come il Bingo Natural una tombola con premi, offerti da alcune aziende agricole, che consistono in cassette di pomodori, frutta o altri prodotti della nostra splendida terra.

All’interno del Parco Andrea Parodi adiacente alla Chiesa di S. Andrea saranno presenti le tipiche casette in legno ma il tutto sarà condito dalla presenza, in alcuni giorni, del Babbo Natale e addirittura il 6 gennaio dalla Signora Befana.

