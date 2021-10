Quartu, caos scuole: “Mense ancora chiuse, costrette a riprenderci i nostri figli alle 14”

A Quartu l’anno scolastico iniziato già da quasi in mese si porta dietro strascichi legati al caos delle mense. Il servizio non è partito in alcuni istituti, e i genitori sono costretti a fare i salti mortali per poter garantire ai piccoli. Succede, per esempio, nell’istituto comprensivo 4 di via Beethoven. Lì, gli alunni della primaria non possono ancora fare il tempo pieno. Il motivo? L’assenza del servizio mensa. Una mancanza che coinvolge anche altre scuole quartesi. E sui social le mamme si lamentano. Silvia Lucia Piparo è una delle mamme che si trova a dover fare i conti con la partenza, ritardata, del servizio mensa: “I fatto che dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento inizino ad ottobre è assurdo. I genitori che lavorano non hanno il servizio auspicato e i bambini sono comunque in una struttura che è per metà cantiere. Non dico che siano in pericolo, ma in tre mesi di chiusura a costa stavano pensando?”, affermala donna, contattata da Casteddu Online.

“Siamo costrette a riprenderci i nostri figli all’ora di pranzo, alle quattordici. Mi disturba che noi cittadini dobbiamo sempre pretendere. Certi controlli”, puntualizza la Piparo, “andrebbero fatti prima di ottobre”.