Quartu, cacciato da La Marinella tenta di travolgere le folla e investe un uomo (VIDEO)

Ha sfogato tutta la sua rabbia per non essere riuscito a entrare nella terrazza de La Marinella prendendo la sua Fiat, sgommando tra la folla e investendo un cinquantenne, finito all’ospedale con un braccio e una gamba fratturata. Ecco cosa è successo, verso le 3:30 di notte, tra il 13 e il 14 agosto a Quartu, a pochi centimetri dal lungomare. Il protagonista di sgommate e gimcane è un uomo che, stando a quanto si apprende, già in passato aveva creato problemi. I carabinieri quartesi, agli ordini del capitano Michele Cerri, avvisati dalle tante telefonate ricevute dalle persone presenti, impaurite, sono riusciti a ricostruire tutto l’accaduto: l’automobilista, poco prima, aveva cercato di entrare nel locale. Ma gli addetti alla sicurezza gliel’hanno impedito, proprio perché a conoscenza dei suoi trascorsi. A quel punto, in preda alla rabbia, ha messo in moto la macchina e ha seminato il panico nella zona dei parcheggi, investendo un uomo prima di scappare verso Cagliari. È attualmente ricercato dagli stessi carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di qualche persona e visto i video che stanno girando sui social. Il folle potrebbe avere le ore contate.