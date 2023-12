Quartu, caccia proibita agli uccellini per le grive: sequestrate trappole nell’oasi di Molentargius

Trappole nell’oasi di Molentargius. E sequestro di cardellini e verzellini detenuti illecitamente. Due denunciati, tra questi un veterinario di Elmas. È il bilancio dell’operazione che si è svolta nell’ambito delle iniziative mirate alla prevenzione e repressione del fenomeno del bracconaggio e alla tutela della biodiversità, coordinate localmente dal Nucleo Carabinieri CITES di Cagliari. E’ stata avviata nel mese di dicembre un’importante campagna di controlli nelle aree montane e rurali del Sud Sardegna. Tale area costituisce uno dei sette principali punti caldi del bracconaggio italiano e per questo chiamati “Black Spot”, individuati dal Piano d’Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici.

L’intervento ha visto impegnati i Carabinieri Forestali del Raggruppamento, Reparto Operativo – Sezione Operativa Antibracconaggio Reati in Danno agli Animali di Roma insieme al Nucleo Carabinieri CITES Cagliari dipendente dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari. Le forze in campo hanno setacciato senza sosta il territorio cercando le tracce dei bracconieri concentrando l’attenzione sulle aree già segnalate dai volontari Lipu e WWF.

La campagna di contrasto al bracconaggio nel Sud Sardegna, coordinata dal Capitano Michele Ravaglioli, ha portato all’individuazione in comune di Quartucciu, di un cittadino italiano residente a Cagliari denunciato a piede libero, per detenzione illecita di esemplari di avifauna selvatica protetta in violazione della legge che recepisce la Convenzione di Berna, ratificata nel 1979 che mira a tutelare la vita selvatica e i suoi habitat. Tutti gli esemplari rinvenuti in numero di 10 afferenti a varie specie tra cui cardellini, lucherini, verzellini e verdoni, infatti sono risultati, al momento dell’accertamento, privi del previsto anello inamovibile identificativo che ne attestasse la legittima provenienza. Pertanto i carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro penale degli esemplari in questione. Nel medesimo contesto i militari hanno elevato a carico di un veterinario residente a Elmas una sanzione amministrativa di diecimila euro per inosservanza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni del luogo di custodia di animali protetti dalla Convenzione di Washington (CITES), ossia la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

A Quartu, all’interno del Parco Regionale del Molentargius, unitamente al personale volontario della LIPU, i militari hanno rinvenuto 2 cuoppi, cioè grosse trappole a rete utilizzate dai bracconieri per la cattura di un gran numero di storni. L’area è stata bonificata e le trappole poste sotto sequestro da militari con l’ausilio dei volontari.

La soglia di attenzione e quindi i controlli da parte dei Carabinieri Forestali rimane alta soprattutto in questo periodo, considerato che gli storni vengono utilizzati per le grive: un piatto della tradizione sarda che consiste in uno spiedino di 8 uccelli bolliti, salati e insaporiti con il mirto e infilzati in un ramoscello della medesima pianta. Occorre ricordare come il contrasto a questi reati, sebbene siano solo contravvenzionali, hanno forti ricadute sulla conservazione della biodiversità non solo a livello locale e nazionale ma anche a livello transnazionale e mondiale in quanto si tratta di uccelli migratori che si spostano cioè verso i Paesi dell’Africa per svernare (periodo invernale) e del Nord Europa per riprodursi (periodo primaverile). Inoltre, questi uccelli svolgono quotidianamente funzioni ecologiche ben precise che incidono sulla conservazione degli stessi habitat in cui vivono.