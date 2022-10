Quartu, caccia al centauro che ha travolto l’agente: “Speriamo di trovarlo molto presto”

Sta meglio l’agente della polizia Locale di Quartu che è stato travolto, sabato, da un motociclista. Il centauro, che stava impennando ed era senza casco, è stato bloccato dal poliziotto, impegnato a multare un’auto in sosta vietata. Per tutta risposta, il balordo l’ha investito, ferendolo a una gamba. Oggi arriva la cura condanna del sindaco Graziano Milia: “Ieri ho sentito nuovamente il vigile urbano travolto da uno scooter pirata in via Nigra. Sta meglio e mi auguro che presto venga individuato il responsabile di questo episodio incredibile e violento, indegno della nostra comunità.

Quanto accaduto è il sintomo di un degrado civile che spesso parte da gesti apparentemente innocui, all’interno di quel brusio della rete in cui è facile commentare e criticare, al riparo di una comoda tastiera: capita di leggere commenti ingenerosi e francamente incredibili nei confronti dei vigili urbani che fanno un lavoro molto difficile e complesso, al servizio della comunità”.

“Anziché alimentare un clima di sfiducia e di contrapposizione nei confronti dei nostri agenti, dovremmo avere la capacità di esprimere fiducia e solidarietà riguardo a dei professionisti che rischiano tutti i giorni per strada e che spesso sono sottoposti a turni massacranti e notevoli carichi di stress”, così il sindaco. “Anche per questo abbiamo cercato di aumentare gli organici assumendo una decina di nuovi agenti, ma contiamo di colmare tutte le carenze con un nuovo concorso a cui stiamo lavorando e che ci darà una graduatoria da cui attingere anche con assunzioni stagionali per i servizi notturni. Questo significherà poter meglio distribuire i carichi di lavoro per il corpo di Polizia Municipale e si tradurrà in una maggior vigilanza del territorio e in un miglior servizio ai cittadini.Nel frattempo, cerchiamo di esprimere rispetto e gratitudine per chi ogni giorno si impegna per la tutela dell’ordine e della sicurezza nella nostra città”.