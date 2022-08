Quartu, bruciano sterpaglie e rifiuti a Simbirizzi: paura per la presenza di bombole gpl

Quartu Sant’Elena, incendio di masserizie e vegetazione nei pressi della località Simbirizzi. I Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area.

Alle 22,30 circa della notte di ieri, sabato 27 agosto, sono giunte al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando alcune segnalazioni per un incendio che ha coinvolto masserizie, materiali plastici, vecchi elettrodomestici e vegetazione tra via Uda e i pressi di un’area rurale del lago Simbirizzi in territorio del comune di Quartu Sant’Elena.

Sul posto è intervenuta per spegnere l’incendio una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale con un’APS e un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo. Gli operatori hanno anche localizzato tra le fiamme alcune bombole di GPL abbandonate, le hanno raffreddate e messe in sicurezza.

Non risultano coinvolte persone.