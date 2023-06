Quartu, blitz dei Nas nei market etnici: maxi multe e sequestro di 20 kg di carne e pesce surgelato

Ieri a Quartu i Carabinieri, in collaborazione col Nas di Cagliari, hanno compiuto un servizio di controllo di alcuni market etnici presenti su quel territorio. Il servizio era finalizzato a contrastare il fenomeno degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e mancato rispetto di normative igienico sanitarie.

I militari del reparto specializzato dell’Arma hanno in effetti rilevato alcune difformità igienico sanitarie legate alla rintracciabilità degli alimenti, destinati alla produzione alimentare presso una prima rivendita di proprietà di un 24enne straniero e ad analoghe situazioni presso un secondo punto vendita, il cui titolare è un 35enne commerciante, di origine asiatica. Nella prima rivendita è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria da mille e 500 euro in relazione all’assenza di rintracciabilità di alcuni prodotti e, ritenendo che tale elemento nonché l’assenza di etichettatura e di elementi identificativi del prodotto costituissero un potenziale pericolo per la salute umana e la sicurezza dei consumatori, hanno proceduto al sequestro amministrativo di 10 kg di carne congelata di pecora, secondo quanto asserito dal titolare del punto vendita e analogo quantitativo di prodotti ittici.

Il secondo esercizio pubblico è stato sanzionato per un totale di 3 mila euro, per difformità igienico sanitarie legate alla gestione del piano di autocontrollo Haccp. Le competenti autorità amministrative sono state informate in merito alle criticità rilevate e alla contestazione delle citate sanzioni. Su tutti gli obiettivi controllati non sono state riscontrate criticità in ordine a lavoro nero è più in generale in materia giuslavoristica.