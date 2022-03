Quartu, “benzina carissima e portapizze spariti: addio alle consegne a domicilio nei weekend”

weekend

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Se si uniscono la benzina, la farina e le piattaforme di consegna a domicilio, nel caso del pizzaiolo quartese Cristian Tolu il risultato è uno: “La tragedia dei“. Da qualche fine settimana, il titolare di una delle pizzerie più note della città, nella zona di Flumini, non fa più consegne: “Gasolio a 2,40 euro al litro, faccio consegne solo con l’auto e la media giornaliera è di venti euro, tenendo conto che maciniamo almeno 120 chilometri al giorno per le consegne i conti sono presto fatti”. Cioè: spese schizzate alle stelle e impossibilità a garantire il domicilio. E non solo per colpa del rincaro del greggio: “Piattaforme quali Just Eat, Deliveroo e le altre pretendono il 20 per cento del guadagno per una consegna e, nel mio caso, non forniscono nemmeno il rider. I portapizze è chiaro che sono come spartiti, non lavorano”, spiega Tolu.“Dal venerdì alla domenica è un dramma. Chiudo solo il lunedì, dal martedì al giovedì riusciamo a fare il domicilio ‘in casa, io e i miei dipendenti, perchè la richiesta non è tanta”. Nei fine settimana, gli ordini hanno un netto aumento: “E devo, purtroppo, rinunciare al 30 per cento degli incassi. È un grandissimo casino, si sta scatenando una guerra tra poveri. E le materie prime hanno prezzi da infarto: un sacco di farina da 25 chili che prima pagavo diciotto euro, ora ne costa ben trenta”.