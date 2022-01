Quartu, autocarro e furgone in fiamme a Pitz’e Serra: intervento dei vigili del fuoco nella notte

Incendio di autoveicoli in sosta a Quartu, nei pressi della statale 554. I Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme ad altri veicoli nelle vicinanze.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 5:45 nei pressi della strada Statale 554 , al km 12 all’altezza di Pitz’e Serra, per l’incendio di un autocarro cassonato (Hyundai H-100) e di un furgone (Fiat Fiorino) in sosta in un’area adiacente alla sede stradale.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto con APS hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante, evitando il coinvolgimento ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze.

Lievemente danneggiata un’autovettura adiacente.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando Stazione di Quartu Sant'Elena che hanno effettuato ulteriori indagini e accertamenti.