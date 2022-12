Quartu, auto si ribalta dopo lo stop bruciato: tra i feriti anche un ragazzino

Incidente a Quartu Sant’Elena, tra via Nenni e via Scarlatti. Tre le persone rimaste ferite, tra le quali anche un 17enne, ma solo lievemente, tanto che hanno rifiutato il trasporto all’ospedale. Coinvolte una Lancia Y, con a bordo tre passeggeri, che ha bruciato uno stop proprio mentre stava arrivando una Peugeot, che non ha potuto evitare l’impatto, laterale. La Lancia Y si è ribaltata accanto ad alcune automobili parcheggiate. Sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte botto, ad affacciarsi alle finestre e chiamare il 118. Sul posto sono arrivate due ambulanze e una medicalizzata: i tre feriti, non in condizioni gravi, hanno scelto di non andare al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire le esatte cause dello schianto

E sui social c’è chi protesta per l’ennesimo incidente: “Non siamo a Monza, ma a Quartu. L’amministrazione può fare qualcosa prima che ci scappi il morto?”. Ma, dalla dinamica emersa e raccontata dagli stessi soccorritori del 118, lo schianto è legato ad un’imprudenza di un automobilista, che non ha appunto rispettato uno stop.