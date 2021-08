Quartu, auto colpisce il semaforo e si ribalta sul Lungomare: ferito il conducente

Quartu Sant’Elena, incidente stradale sulla litoranea Lungomare del Golfo: un’auto sbanda, finisce contro un semaforo e si ribalta.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa mattina, intorno alle 7:40, sulla litoranea Lungomare del Golfo poco prima della rotatoria dell’interseziome per Quartu e la Marinella direzione Cagliari, per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare un’auto è finita sopra un palo semaforico dell’attraversamento pedonale e si è poi ribaltata al centro della carreggiata. Fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli in transito.

Gli operatori della squadra dei Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Il conducente, lievemente ferito, è stato soccorso dal 118 con un’ambulanza.

La sede stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.