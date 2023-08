Quartu, attacco dei piromani tra via Fiume e via San Benedetto: fiamme alte e colonne di fumo nero nel cielo. Isola assediata dal fuoco, incendiari scatenati anche a Quartu: nel VIDEO di Davide Loi le immagini dell’incendio ben visibile da quasi tutta la terza città della Sardegna, da sempre una delle mete preferite dei piromani. In una giornata già segnata dai drammatici incendi di Gairo e Muravera, e gli elicotteri che solcano il sielo in molte altre zone della Sardegna. A San Giovanni Suergiu è stato anche evacuato un ristorante, le fiamme si sono avvicinate moltissimo alle zone abitate. Il forte vento le alimenta un po’ ovunque, basta una sigaretta accesa a volte per provocare il caos.