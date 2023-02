Quartu, asfalto nuovo su 25 chilometri di strade: "La metà sono sul litorale"

Tre milioni di euro per asfaltare altri 25 chilometri di strade a Quartu. Con i lavori già terminati in via Brigata Sassari e ormai al rush finale nella lunga via Dante, il sindaco Graziano Milia annuncia il nuovo piano milionario per tappare le buche e le voragini presenti in città. “Partirà a breve il terzo lotto, che vedrà i circa 3 milioni destinati a bilancio equamente suddivisi fra zone urbane e litorale. I lavori partiranno entro la primavera e saranno eseguiti secondo un capitolato che prevede, come per i lotti precedenti, la scarificazione preliminare e integrale dei vecchi asfalti prima della posa dei nuovi”, spiega Milia.

Il secondo lotto degli asfalti, intanto, è quasi concluso. Nelle prossime settimane gli operai arriveranno sino alla zona di Santo Stefano, per poi iniziare tutti i nuovi interventi probabilmente già ad aprile.