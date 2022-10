Quartu, arrugginita e con i parapetti da cambiare: sbarrata la passerella sopra la 554

La ruggine è ben visibile, ma non è quello il principale dei problemi. Ci sono i parapetti in un “notevole stato di degrado” e, in generale, tutta la passerella sopraelevata vicinissima a via Biora, che consente ai quartesi di attraversare la Ss 554, da oggi non sarà più percorribile. I rischi sono troppo grossi, il sindaco Graziano Milia ha firmato un’ordinanza con la quale sbarra tutta la struttura: “Non può essere utilizzata in totale sicurezza”, in parole semplici. Prestissimo arriveranno le transenne e, tra non molto, anche i tecnici e gli ingegneri che dovranno valutare quali sono le operazioni da compiere. Sono centinaia le persone che, ogni giorno, grazie alla sopraelevata possono raggiungere o Pitz’e Serra e il vicino Quartello o la zona artigianale. “La passerella ha bisogno di manutenzioni urgenti senza le quali, fra non molto, si potrebbero generare dei pericoli”. Sino a quando non termineranno i lavori di messa in sicurezza, in tanti saranno costretti a trovare altri percorsi per superare la Ss 554.