Quartu, ambiente e sport connubio perfetto per il benessere fisico e mentale

Niente di più salutare che iniziare la giornata con un po’ di movimento: una pratica sempre più diffusa e che, se svolta all’aria aperta, come suggeriscono gli esperti, dona ancor più benefici e nella terza città più grande della Sardegna non mancano di certo gli spazi dove correre, allenarsi, andare in bicicletta. Ben per questo domenica 17 settembre l’Associazione Turistica di Quartu sant’Elena, in contemporanea con altre 150 città italiane, promuove una giornata speciale, dedicata ad affermare l’importanza dello sport, dell’ambiente, e di tutti i determinanti urbani per la salute e il benessere dei cittadini, per incentivare un’azione consapevole della politica e delle amministrazioni in questa direzione.

L’edizione di quest’anno, che gode del patrocinio di Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Anci, Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, è organizzata in collaborazione con Fondazione Longevitas, Federsanità, FeSDI, Cittadinanzattiva. Bike, tai chi, krav maga, balli caraibici, zumba strong pilates, yoga, sup, surfing, kayak, vela, golf e basket si svolgeranno nelle splendide cornici presso il Parco del Molentargius, il Lido Mediterraneo, lo Yacht Club Quartu ed il Cagliari Golf Club di Flumini di Quartu accoglieranno l’evento dalle 10 alle 19.