Via al restyling dell’area di accesso al cimitero di Quartu, con un completo riordino delle corsie di accesso, dell’area destinata agli spazi commerciali per la vendita dei fiori e di quella per i parcheggi dei visitatori, con nuovi stalli dedicati alla fermata dei tassisti. A deciderlo è stato il Comune, che ha deciso di dire basta al caos che, tra bancarelle e furgoni dei fiorai e taxi, ha regnato per tanti, troppi anni. L’amministrazione comunale ha studiato e messo in atto ,”un intervento risolutivo in tutta la zona adiacente il camposanto, partendo da un precisa delimitazione degli stalli a disposizione dei rivenditori di fiori, con relativo tracciamento, affinché vengano rispettati gli spazi e non si crei intralcio a coloro che si recano a trovare i propri cari defunti, e così pure ai carri funebri”.