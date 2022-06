Quartu, addio a Giovanni Alberto Meloni: “Tu non ci hai lasciato, ora vivi dentro di noi”

Tu non ci hai lasciato, non l’avresti fatto mai. Ora vivi dentro di noi, nel nostro cuore e in ogni istante sentiremo il tuo grande amore. Ora vola più in alto che puoi nostro angelo del cuore.

Grazie infinite amato marito, padre e nonno esemplare.

Ti amiamo

È mancato all’affetto dei suoi cari

Giovanni Alberto Meloni

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i generi, le nuore e i nipoti.

I funerali avranno luogo venerdì 3 giugno alle ore 16:30 presso la Chiesa di Sant’Antonio in Quartu Sant’Elena.

Agenzia funebre Don Bosco 3887879350

Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari