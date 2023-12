Quartu, abbandonatore seriale di rifiuti beccato dalle fototrappole: "Sarà denunciato alla Procura"

Nella lotta all’abbandono dei rifiuti, Quartu segna un nuovo “record”: ecco il primo incivile che, oltre a pagare una multa salata, sarà anche denunciato alla Procura. Si tratta di un abbandonatore seriale di spazzatura che, per tanto tempo, ha colpito nelle campagne quartesi. Ma, finalmente, è stato incastrato dalle fototrappole piazzate dal Comune nei luoghi più sensibili. Ed è la stessa amministrazione comunale ad avere divulgato la foto con una scritta quanto mai chiara: “Beccato”. L’uomo ha raggiunto, come tante altre volte, una zona disabitata ma ricca di vegetazione e ha letteralmente svuotato dai rifiuti la sua automobile. Stavolta, però, è stato inchiodato dagli occhi elettronici già attivati da tempo e che vengono spostati ogni tot di giorni per riuscire a coprire quante più aree possibili del territorio quartese. Sanzione e guai con la Procura, la fedina penale del furbetto non sarà più pulita. Si tratta infatti del primo caso di inasprimento dei provvedimenti, realtà dopo la delibera di Giunta di due settimane fa.

A confermare la doppia legnata è il vicesindaco Tore Sanna: “Non solo pagherà la multa, ma sarà anche denunciato alla Procura, è poco ma sicuro. Non è la prima volta che abbandona rifiuti e gli agenti della polizia Locale non hanno dovuto faticare tanto, una volta avute le immagini della fototrappola, per identificarlo”.