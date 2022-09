Quartu, a ottobre apre il nuovo infopoint al Margine Rosso: “Ci sarà anche uno sportello bancomat”

Doppio comodato d’uso tra Comune di Quartu e Banco di Sardegna, crescono i servizi per cittadini e imprese proprio nel nuovo infopoint di via Melibodes, al Margine Rosso: “Lo apriremo ad ottobre, all’interno ci sarà spazio per alcuni uffici comunali e anche una zona dedicata alle associazioni”, spiega a Casteddu Online il vicesindaco Tore Sanna. Intanto, lo stesso Banco di Sardegna creerà in piazza Sant’Elena il servizio di segretariato sociale. L’accordo, che prevede anche l’apertura di uno sportello bancomat in via Melibodes, è stato siglato tra l’istituto bancario e il Comune. La collaborazione nasce dall’esigenza di maggiori e più adeguati spazi da destinare al servizio di segretariato sociale comunale, anche in considerazione della progressiva riattivazione di alcuni servizi destinati alle fasce deboli della popolazione. A questo scopo, il Banco di Sardegna concederà al Comune di Quartu, in comodato d’uso gratuito e per la durata di 15 anni, l’immobile nella piazza Sant’Elena, centralissima e facilmente raggiungibile da tutti anche con i mezzi pubblici. Il secondo comodato risponde invece alla richiesta degli abitanti di Flumini di avere nel proprio territorio i servizi finanziari garantiti dalla presenza di un bancomat: il Comune concederà, sempre gratuitamente e per 15 anni, i locali di via Melibodes, sul litorale quartese, nei quali il Banco di Sardegna installerà un Atm che darà valore aggiunto all’immobile appena ristrutturato dall’Amministrazione comunale. Un doppio risultato che conferma il costante impegno del Comune nell’implementazione e nell’incremento dei servizi pubblici e del Banco di Sardegna nell’ascolto attivo del territorio e nella promozione di sinergie tra i principali attori istituzionali. Il dialogo tra il Comune di Quartu e il Banco di Sardegna ha reso possibile un intervento che, grazie all’integrazione tra pubblico e privato, può rispondere più adeguatamente alle esigenze economiche, sociali e di sviluppo emergenti. Il bancomat che sarà installato a Flumini andrà ad aggiungersi alle macchine di ultima generazione già presenti in città. Nell’ottica di migliorare i servizi finanziari offerti ai cittadini e ai commercianti di Quartu, il Banco ha infatti potenziato la qualità dei servizi automatici tradizionali con l’installazione di bancomat più completi ed efficienti nell’Area Self di viale Colombo e nelle tre postazioni di viale Marconi, che si aggiungono a quello già operativo nella via Danimarca. Con l’occasione, oltre alle funzionalità, anche i locali delle Aree Self sono stati rinnovati e rivisitati per garantire ancora maggiore sicurezza e privacy ai clienti. I nuovi modelli di bancomat installati consentono anche il versamento di assegni e di banconote 24 ore su 24 e la possibilità di richiedere in filiale la ‘Carta Versamenti’, che permette di effettuare depositi tramite incaricati. Queste nuove funzioni si affiancano a quelle tradizionali per il prelevamento di contante, la visualizzazione dei movimenti, il pagamento di utenze, bollettini e tasse universitarie, le ricariche telefoniche e di carte prepagate, la disposizione di bonifici. Gli sportelli automatici sono anche dotati di una guida vocale che permette alle persone ipovedenti di effettuare operazioni di prelievo.