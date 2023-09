Quartu, a novembre il nuovo viale Marconi con piste ciclabili e rotonda: "Sette mesi di lavori"

L’estate spara le ultime cartucce, almeno a livello di calendario, senza che si sia visto un solo operaio iniziare i lavori nel viale Marconi a Quartu. Lavori pesanti, anche sotto l’aspetto economico: 2,5 milioni. Il motivo? Unicamente legato a degli espropri, indispensabili per creare marciapiedi, piste ciclabili e rotatoria nuove di zecca. Dal Comune fanno sapere che si tratta di “piccoli passaggi burocratici, in fase di definizione con la Città Metropolitana in pochi giorni”. E dalla Città Metropolitana aggiungono un’informazione importante: “I lavori potranno partire a novembre e dureranno sette mesi”. L’unica sbavatura è legata al periodo in cui ci saranno i cantieri, suddivisi per lotti. Dall’autunno sino alla primavera 2024, se i tempi saranno rispettati, e non in estate, quando il traffico cala sensibilmente, tra lavoratori in ferie e scuole chiuse, anche nella strada più trafficata di tutta la Sardegna. Il progetto resta invariato: ci saranno le prime corsie per le bici, poi bisognerà valutare se potranno essere utilizzate anche dai monopattini come in tante altre vie del capoluogo sardo e della terza città dell’Isola.

L’area principale di intervento, interamente ricadente nel Comune di Quartu, riguarda 900 metri nel tratto tra via De Gasperi e l’ingresso ai centri commerciali. I lavori includeranno il risezionamento della corsia di percorrenza direzione Cagliari con un allargamento a due corsie veicolari, la costruzione di una banchina per lo smaltimento delle acque e la realizzazione di un marciapiede costituito da una fascia ‘filtro’ verde, da una pista ciclabile a doppio senso a da una fascia pedonale che arriverà fino all’edificato. La fascia verde, nella quale saranno piantumati piccoli arbusti sempreverdi, lentischio, ibiscus e oleandri, fungerà da separazione tra la strada e l’area ciclabile e pedonale. Ok anche alla pavimentazione tattile per ipovedenti. Tra le novità dell’intervento, l’eliminazione del doppio senso di marcia in via Enrico Fermi, con la conseguente rimozione del semaforo oggi presente all’intersezione, e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Majorana, allo stato attuale una strada sterrata che sarà pavimentata. Anche in prossimità della rotatoria sarà realizzata una fascia ciclopedonale che includerà una pista ciclabile e un marciapiede. Un altro importante restyling riguarderà l’accesso ai centri commerciali, che sarà implementato con la creazione di una nuova intersezione a carreggiata bidirezionale che fungerà sia da ingresso che da uscita.