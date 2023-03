Quartu, a Natale il velodromo tutto nuovo con l'area per concerti e spettacoli

Con la consegna delle chiavi del cantiere alla ditta incaricata, iniziano oggi in via ufficiale i lavori per la ristrutturazione del velodromo di Quartu. “Una struttura importante, unica nel suo genere in tutta l’area vasta metropolitana e che conta di tornare alla sua piena funzionalità entro l’autunno prossimo. I tempi stimati per l’esecuzione dei lavori sono di 30 settimane, poco meno di 8 mesi”. Ad annunciarlo è il sindaco di Quartu, Graziano Mlia. “L’opera era stata a suo tempo finanziata con i fondi del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana: 950mila euro, cui si sono aggiunti da parte di questa amministrazione altri 105mila euro di fondi incrementali dovuti al rialzo del prezziario regionale”. Ecco il progetto: “Saranno recuperate le piste e le tribune, con la creazione di postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili. È previsto poi il recupero degli spogliatoi e dell’infermeria, anche in questo caso con la creazione di servizi dedicati ad utenti disabili. Compreso nelle opere anche il rifacimento dei bagni e della tribuna stampa, nonché il potenziamento degli impianti elettrici. Mi preme dire qui che con la cantierizzazione del Velodromo, sono ora ufficialmente avviati tutti i lavori finanziati a suo tempo dal patto siglato con Città Metropolitana, motivo di grande soddisfazione per noi”.

Il velodromo, come più volte promesso, sarà utilizzabile anche come area per spettacoli, concerti e show all’aria aperta, soprattutto nella lunga stagione estiva.