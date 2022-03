Biciclette e monopattini avranno un parcheggio quasi sempre sicuro, a Quartu Sant’Elena. Sono una settantina le rastrelliere in città e il Comune ne piazzerà dodici nuove di zecca. Per tutte le altre, scatterà nella maggior parte dei casi un restyling e, in pochi casi, l’eliminazione. È questa una delle novità emerse durante l’ultima riunione della Giunta Milia, con l’approvazione del progetto di fattibilità economica per la razionalizzazione dei cicloposteggi. Il Codice della strada prevede che anche i monopattini possano essere parcheggiati negli stalli per le bici. Che sono garantiti anche a Flumini, nella zona delle lottizzazioni e, anche, non distante dalla caserma dei carabinieri.

Sono 67500 gli euro in uscita dalle casse comunali tra lavori, spese tecniche e collaudi. “Saranno in tutto il territorio comunale, in parte recuperate e riposizionate in maniera più funzionali alle esigenze della mobilità”, spiega l’assessora comunale alla Viabilità, Barbara Manca.

