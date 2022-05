Quartu, 690mila euro per la biblioteca dentro il mercato: “Ma il progetto della grande piazza resta in piedi”

Seicentonovantamila euro, tondi tondi, arrivati da Roma, per “l’intervento di ristrutturazione per riconversione a biblioteca con allestimento” al primo piano del mercato civico di Quartu. Dentro la struttura, prima o dopo la spesa tra i box, ci si potrà accomodare sulle poltrone e sfogliare questo o quel libro, oppure prenderne uno in prestito. Il progetto è datato, ma ora c’è il passo decisivo con la conferma del finanziamento e la relativa approvazione da parte della Giunta. La delibera è già realtà, e il tesoretto in arrivo va a cozzare con il progetto, che vede tra i sostenitori, in primis, il sindaco Graziano Milia, di abbattere totalmente la struttura, trasferire i box in viale Colombo e realizzare, sulle ceneri del mercato, una maxi piazza. Il dibattito, presto, tornerà a farsi acceso tra i banchi del Consiglio comunale. Aperto decenni fa, da tempo in sofferenza, il trasferimento del mercato nel viale aveva già trovato la bocciatura di una parte dei commercianti che hanno questo o quel negozio tra la rotonda subito dopo viale Marconi e lo sbocco naturale verso il Poetto. Gli operatori, i mesi scorsi, avevano invece benedetto l’iniziativa. E, con i 690mila euro della biblioteca finalmente sicuri, il sindaco Graziano Milia spiega, a Casteddu Online, che l’approvazione della delibera “era un atto inevitabile. Si aprirà comunque una discussione per capire se il mercato andrà spostato o meno, il nostro progetto e idea di una piazza resta in piedi”, spiega. “Apriremo una discussione con tutti i consiglieri”.