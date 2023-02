Quartu, 60 nuove scale nel cimitero che si allarga: a marzo pronti altri 240 loculi

Sessanta nuove scale per rendere più sicure le visite dei parenti dei defunti che, spesso, devono raggiungere i piani alti dei colombari per depositare un fiore, e 240 altri loculi che saranno pronti a marzo, per dire addio ai problemi legati al surplus di bare. Va avanti il restyling nel cimitero di Quartu, come testimoniano le foto del gruppo Fb di Quartu e la Sardegna tra tradizioni, arte e turismo e come conferma il direttore Ignazio Mura: “Abbiamo anche messo a dimora 150 nuove piantine. Più in generale, stiamo continuando con l’operazione che consentirà a chi gira per il camposanto di avere tutti i servizi a disposizione. La settimana prossima riceveremo anche i nuovi attrezzi con i quali potremo movimentare le bare più agilmente”. Gli operai hanno già terminato il solaio del nuovo colombario, i loculi saranno a disposizione tra pochissime settimane. Tutto, ovviamente, in attesa del mega ampliamento del camposanto con l’installazione del forno crematorio.

Forno che, intanto, nel cimitero di Cagliari è guasto: “Abbiamo 6 bare nella sala mortuaria che attendono di essere trasferite al forno crematorio di Sassari. I parenti dei defunti pagano, ovviamente, per la sosta. La speranza è che quanto prima arrivi il pezzo di ricambio nell’impianto del cimitero di Cagliari, in modo che l’attività crematoria possa ripartire a pieno regime”.