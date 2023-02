Quartu, 41enne scippato della borsa da 3 ragazzini rom al “Millennium”.

Ieri sera a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della Stazione locale e del Radiomobile sono intervenuti presso il centro commerciale “Millennium” dove tre minorenni di etnia Rom (un ragazzino di 13 anni e due di 12), hanno scippato una borsa, contenente documenti d’identità e la somma di 600 euro ad un quarantunenne nato a Cagliari e residente in Germania che stava facendo la spesa. I tre ragazzini sono stati bloccati dal personale di vigilanza dopo aver superato la barriera delle casse e consegnati ai carabinieri nel frattempo fatti intervenire tramite chiamata al 112. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita. A seguito di perquisizione personale il tredicenne è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito, lungo 14 cm. La Procura dei Minori è stata informata dell’episodio, ma i tre, a causa della tenera età, non sono imputabili.