Quartu, 34enne trovato morto in una casa di campagna: “Sul corpo nessun segno di violenza”

Drammatico ritrovamento in una casa di campagna a Quartu Sant’Elena, in via Cogoni. Il corpo di un 34enne, in stato di decomposizione, è stato trovato dalla polizia. Gli agenti hanno subito chiamato il medico legale Roberto Demontis: nell’abitazione hanno agito, effettuando le prime verifiche, alcuni collaboratori del medico. “Sul corpo non c’è nessun segno di violenza”, è questa l’unica certezza che, sinora, sgombra il campo da un possibile omicidio. E non sarà nemmeno necessaria l’autopsia: i medici preleveranno solo alcuni campioni di liquidi, per analizzarli. L’uomo, a quanto si apprende, viveva da solo.