Quartu, 3 bambini e i genitori nell’appartamento avvolto dal fuoco: “Poteva essere una tragedia”

“Poteva essere una tragedia”. Nell’appartamento andato in fiamme in via Ariosto 21 a Quartu, in una palazzina popolare di proprietà di Area, c’erano due adulti e tre bambini, il più di grande di undici e la più piccola di appena tre anni. Il rogo è scoppiato nella camera da letto e tantissimi oggetti sono stati distrutti dalle fiamme: mobili, sacchi pieni di vestiti e cibarie, armadi. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 stanno tutti bene, ma tra i residenti del palazzo si sono vissuti interminabili minuti di terrore. Marta Mascia è stata tra i vicini che hanno contribuito a mettere i piccoli in salvo: “Sono entrata nell’appartamento in fiamme e invaso dal fumo, ho urlato ai piccoli di seguirmi e li ho portati a casa di una vicina, al quarto piano. Si stavano preparando per andare a scuola, era poco prima delle otto del mattino, non li ho portati fuori perchè stavano finendo di vestirsi e avrebbero preso freddo. Il padre ha cercato di spegnere parte dell’incendio con una coperta, ma non è servito a nulla. I soccorritori hanno visitato lui, la moglie e i piccoli: Stanno tutti bene ma la loro casa è inagibile”.

Paura, quindi soprattutto per la presenza di tre piccoli: “La preoccupazione maggiore è stata per loro. Il fumo ha reso impossibile vedere anche a solo un metro di distanza, visto che ha invaso tutto il palazzo”. Sul posto anche polizia, carabinieri e un delegato di Area per le stime dei danni.