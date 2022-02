Quartu, 240 monopattini tutti nuovi in arrivo: saranno noleggiati da tre società del nord Italia

Gli uffici hanno analizzato tutti i progetti arrivati e, alla fine, è arrivata la promozione definitiva per la emTransit di Milano, la Bit Mobility di Bussolengo e la Bird Rides Italy di Torino: sono loro le tre società, tutte del nord Italia, che potranno realizzare il loro business per i prossimi due anni, a Quartu Sant’Elena, mettendo a disposizione, a noleggio, ben 240 monopattini. Dal Comune, precisamente dal settore della polizia Locale, è arrivato il sì all’aggiudicazione dei progetti presentati dalle tre ditte. Un passaggio non scontato, bastava infatti un piccolo errore nelle carte per chiedere, eventualmente, approfondimenti. Ma tutto è filato liscio e così, a pochi mesi dal via al car sharing, i monopattini nuovi di zecca sono pronti a fare la loro comparsa nella terza città della Sardegna. Per l’amministrazione comunale non c’è nessuna spesa, chi vorrà utilizzare i monopattini dovrà infatti pagare un tot, a seconda del tempo trascorso a bordo del due ruote con manubrio. L’arrivo dello stock dei monopattini è previsto nelle prossime settimane.E le regole? Ci sono anche quelle: sarà un periodo di prova, sperimentale, di due anni, e non si potrà passare in tutte le strade. Sì alle Ztl, piste ciclabili e tutte le vie dove il limite di velocità è di 50 chilometri orari. No assoluto nelle strade molto trafficate, nei parchi, inviale Golfo di Quartu, viale Europa, via Marconi in uscita verso Cagliari fino al confine con Quartucciu, via Leonardo da Vinci ed il tratto finale di via Fiume prima della rotonda del Margine Rosso. Chi vorrà potrà parcheggiarli anche negli stalli dedicati agli scooter e alle biciclette.