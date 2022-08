Quartu, 10 giorni per asfaltare due strade: sul litorale di Flumini restyling definitivo nel 2023

Quartu a due volti nella torrida estate 2022. Il secondo lotto dei nuovi asfalti in città va verso la conclusione, ma la zona del litorale di Flumini, le tante stradine delle villette, restano ancora a bocca asciutta. Il milione di euro stanziato dalla Giunta Milia porterà operai e bitume nuovo vicino alla spiaggia dopo Capodanno. Da oggi e per i prossimi dieci giorni ci sono i lavori di scarificazione e di successiva bitumazione delle vie Copernico e Panzini, nel tratto da viale Colombo e via Manara, incluso il tratto della strada chiusa, con tanto di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in entrambi i lati e, se necessario, la sospensione temporanea della circolazione o il restringimento della carreggiata: in quest’ultimo caso verrà istituito il senso unico alternato. Solo tre giorni per la sola via Copernico, per attendere la posa definitiva del bitume. A Flumini, invece, i tanti turisti che soggiornano nelle case vacanza si sono già abituati ad uno slalom tra i tanti crateri, da via Lago di Varese a via Mar Tirreno, per non parlare della zona Sant’Andrea. Il Comune, sinora, è riuscito a tappare le buche in poche strade: via dei Pittori Europei, Serra Predosa ed Euforbia, in agenda ci sono via Liri e via Serchio. Ma l’elenco di vie da riqualificare è molto più lungo.