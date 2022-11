“Quello che dispiace è che quello che succede avviene apertamente e sembra assurdo né la polizia, carabinieri, prefetto né la polizia municipale sembra accorgersene”, scrive Giovanni. E Mario Alberto: “Io non c’ero ma ci sono oggi….E sono inc…perché da chi ho votato. Voluto alla guida della città abbiamo ottenuto le stesse cose che avremmo ottenuto votando l’altra lista”. Aggiunge Virginia: “Predicava bene ma oggi razzola male…ormai è seduto in poltrona”. C’è anche chi difende Truzzu: “Ma lui che colpa ne ha? Ditelo al prefetto o al questore”, sottolinea Patrizia che insieme ad altri utenti richiama la responsabilità delle forze sulla questione.

Un post, con tanto di foto allegata a richiamare alla memoria quell’episodio, che ha scatenato i cagliaritani con commenti tutti nella stessa direzione: alla Marina la situazione è ormnai ingestibile e invivibile, come testimoniano gli sgradevoli episodi che si registrano ormai ogni giorno, per non parlare del fine settimana e di occasioni come quella recente di Halloween.

Da tre anni e mezzo governa la città ed il centro storico è diventato invivibile e sporco come non mai…

A dare fuoco alle polveri è un utente facebook, Valerio Piga, che scrive: “Era l’anno 2017, quando l’uomo con il megafono era l’attuale sindaco Paolo Truzzu che organizzò una fiaccolata nei quartieri della Marina per chiedere “sicurezza e rispetto per la città”, oltre che maggiore pulizia nei quartieri, diventati alla stregua di latrine pubbliche”.

