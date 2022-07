Quartiere di Is Mirrionis rinasce davanti mercato via Quirra - Sardegna

Un pezzo di Is Mirrionis rimesso a nuovo intorno al mercato di via Quirra. Anche per far vivere e animare l'area dopo l'orario di chiusura dei box. Ma è un progetto più ampio, denominato "Riqualificazione spazi aperti", che coinvolgerà anche altre zone, comprese le piazze Granatieri di Sardegna e Pira e l'ex hangar.

"Il volto della città - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - cambierà nei prossimi anno con circa venti interventi previsti in tutta Cagliari". Un piano che tiene conto anche della presenza di un gran numero di studenti dell'istituto comprensivo Giua. Il rilancio passa attraverso la sistemazione del verde e di alcune aree che saranno dedicate a bici e skater. Con un sistema di collegamento che consenta di eliminare l'isolamento di alcuni angoli del rione con la rimozione delle barriere davanti a via Seruci per consentire una continuità urbana con il resto del quartiere.

"L'obiettivo - ha aggiunto il primo cittadino - è quello di creare dei camminamenti pedonali che rendono la zona accessibili a tutti". In particolare davanti al mercato il progetto prevede che i diciotto stalli sino sistemati a ferro di cavallo tutta intorno a un'area di socializzazione alberata. Pronta anche la ridefinizione dei parcheggi con quarantaquattro posteggi gratuiti. Il costo complessivo dell'operazione è di un milione di euro. Sarà anche realizzato un multipiano. I tempi? A settembre la consegna del progetto esecutivo: tutto pronto entro la fine del 2023.



Fonte: Ansa Sardegna