Quaranta allievi di polizia al Caip di Abbasanta donano il sangue: maratona di solidarietà

Abbasanta

Anche nel centro di addestramento del Guilcier l’iniziativa promossa in tutta Italia dall’associazione Donatorinati

Come in una maratona, uno dietro l’altro, 40 di allievi polizia del Caip di Abbasanta questa mattina hanno donato il sangue all’interno dell’autoemoteca parcheggiata nella struttura in via Sant’Agostino. Dopo la grande partecipazione e l’entusiasmo delle scorse edizioni, si è svolta anche nel centro di formazione del Guilcier la “Maratona del Donatore”, giunta alla 6ª edizione.

Un progetto ideato dall’associazione Donatorinati e sostenuto dall’Ispettorato scuole del Dipartimento della Polizia di Stato, in campo con gli allievi agenti del 220° e 221° corso delle sette scuole coinvolte. Oltre al Centro addestramento e istruzione di Abbasanta, hanno aderito i direttori e gli allievi agenti dell’Istituto ispettori di Nettuno, il Centro addestramento Polizia di Stato di Cesena, l’Istituto per sovrintendenti di Spoleto, la Scuola allievi agenti di Piacenza, la Scuola Pol.G.A.I di Brescia e la Scuola per il Controllo del territorio di Pescara.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Donatorinati della Polizia di Stato Sardegna, e direttore del Caip di Abbasanta, Roberto Pietrosanti: “Donare il sangue significa prendere a cuore l’esistenza di persone messe alla prova dalla vita, la Polizia di Stato è da sempre sensibile a questo tema e mette a disposizione le sue energie migliori. Diventare donatore è un gesto di solidarietà per gli altri e per sé stessi. Costa poco vale una vita, basta metterci il cuore”.