Quanto si paga dal meccanico o dal carrozziere? In Sardegna c’è un nuovo listino

Depositate le tariffe medie per il 2023. Nell’Oristanese interessate 252 imprese

In Sardegna 55,20 euro più Iva. È il costo orario praticato da meccanici, carrozzieri, gommisti ed elettrauto per la manodopera. Per il materiale di consumo il costo varia da 25,04 euro/ora fino a 39,88 euro/ora (sempre al netto dell’Iva), secondo il materiale impiegato.

Confartigianato Imprese e CNA della Sardegna hanno depositato le tariffe medie per le imprese del settore dell’autoriparazione, relative all’anno 2023, presso le Camere di commercio, le cancellerie dei Tribunali e gli uffici dei giudici di pace dell’isola. Nonostante ciascuna impresa sia autonoma nel definire i propri costi di manodopera, questi sono stati depositati come riferimento per la determinazione delle prestazioni dei carrozzieri e per eventuali contenziosi.

Gli importi sono stati elaborati in base ai reali costi aziendali, rilevati al di fuori dell’applicazione di tariffe in convenzione, quali, ad esempio, le tariffe in garanzia per le officine autorizzate.

Quanto allo smaltimento dei rifiuti, è previsto un costo del 4% sull’imponibile fatturato, fino ad un massimo di 60 euro più Iva. I costi di uso delle dime, sia di tipo tradizionale che mini, risultano mediamente invariati. Per le operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore di manodopera.

La filiera dell’autoriparazione in Sardegna, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, interessa 2.747 imprese, di cui 2.276 artigiane (82,9% sul totale delle attività), che si occupano della riparazione della carrozzeria e delle parti meccaniche dei veicoli. Il comparto offre lavoro a 9.217 persone di cui ben 8.916 trovano impiego nelle micro, piccole e medie imprese.

La maggior parte delle imprese di autoriparazione opera nell’area Sassari-Gallura, con 845, segue l’ex provincia di Cagliari con 686, seguita dal Sud Sardegna con 522, da Nuoro con 442 e Oristano con 252.

Lunedì, 20 marzo 2023