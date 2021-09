Oristano

La denuncia del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano

Continua a far discutere la nuova Tac acquistata per l’ospedale San Martino e mai installata. Già nei mesi scorsi il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano aveva chiesto un chiarimento all’allora commissario dell’Assl Antonio Francesco Cossu.

Adesso il Comitato è tornato alla carica, chiedendo al nuovo commissario Giorgio Steri notizie in merito all’installazione del nuovo macchinario.

“Correva il mese di maggio del 2019”, si legge in una nota firmata dal Comitato, “e un bando europeo assegnò alla Assl di Oristano una nuova Tac”.

“Passarono i mesi”, continua ancora la nota, “e della installazione del nuovo strumento non si parlò quasi più, finché la vecchia Tac iniziò a guastarsi un giorno sì e l’altro pure e i pazienti vennero indirizzati verso le strutture private”.

Nei mesi scorsi il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano aveva chiesto all’allora commissario Cossu “che problemi ci fossero”. “Dapprima”, scrive ancora il Comitato, “ci venne risposto che non si riusciva a individuare il luogo dove posizionarla, poi che mancavano i fondi per la realizzazione dei lavori in muratura ma che a maggio la Tac sarebbe stata funzionante”. A quasi cinque mesi di distanza però il macchinario non è ancora stato installato.

“Promesse mai mantenute”, attacca il Comitato per il diritto alla salute, “e le diciamo che siamo stanchi di parole, parole, parole, ma non ci arrendiamo”.

“Ora le chiediamo una risposta e una data certa”, l’appello rivolto al commissario Steri, “è un nostro diritto saperlo. Ma è mai possibile che una Tac acquistata contemporaneamente a Olbia sia stata installata immediatamente e da noi si continui a lavorare in emergenza?”.

Martedì, 28 settembre 2021