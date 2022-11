Arborea

Un’interrogazione firmata dai consiglieri di minoranza Pinna, Marras e Montisci

Troppa confusione in rete sugli orari di apertura del Museo della Bonifica di Arborea: per questo la minoranza in Consiglio comunale chiede notizie sull’attività e sull’organizzazione dell’importante centro, con un’interrogazione urgente firmata dai consiglieri Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci.

“Il Museo è una struttura di grande interesse storico e archeologico”, si legge nel documento, “ma anche punto di interesse turistico di considerevole importanza. Nei giorni di maggiore affluenza di turisti, sabato, domenica e festivi, il Muba risulta però chiuso”.

Pinna, Marras e Montisci hanno segnalato “le lamentele di tanti visitatori nel giorno del Raduno nazionale dei Polentari d’Italia, domenica 14 ottobre”, delusi per aver trovato chiuso il Museo della Bonifica.

In particolare, i consiglieri hanno evidenziato che in rete sono presenti informazioni discordanti sui giorni e gli orari di apertura. Sul sito web del Muba si dice che la struttura è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mentre il portale regionale Sardegna Cultura segnala invece la chiusura momentanea del Museo della Bonifica. E ancora, secondo il sito dell’Unione dei Comuni del Terralbese, il Muba apre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Sulla pagina Instagram del Museo, invece, l’ultimo post datato 6 settembre informa che si apre solamente dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 12.

La minoranza chiede dunque alla Giunta guidata dalla sindaca Manuela Pintus che si faccia chiarezza sull’effettiva operatività del Muba. Tra le richieste anche quella di conoscere “se ci sono società, cooperative, o simili che gestivano/gestiscono l’attività didattica del Museo della Bonifica; se a tali società, cooperative, o simili in seguito a un’eventuale chiusura del Muba sia stato rescisso il contratto, o qualora così non fosse quale sia la situazione attuale in merito”.

Pinna, Marras e Montisci hanno domandato anche quali sono i “programmi di marketing museale e studio strategico di visibilità” e se è “prevista la realizzazione di una segnaletica adeguata ed efficiente che consenta l’immediata localizzazione del Muba al pubblico e ai turisti”, sostenendo che “attualmente è inefficace e quasi inesistente”.

Sabato, 19 novembre 2022

