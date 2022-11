Qualità della vita, province sarde in coda a classifica - Sardegna

di Marzia Piga

In salita di qualche posizione quasi tutte le province sarde, ma nessuna appartiene al gruppo di testa: la qualità della vita in Sardegna resta a livelli medio-bassi, agganciata alle regioni del Sud, in un'Italia ancora una volta divisa in due. Sono nove i fattori presi in esame per stilare la classifica annuale di Italia Oggi e dell'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla 24esima edizione: affari e lavoro, ambiente, sicurezza e reati, sicurezza sociale, istruzione e formazione, salute, tempo libero, popolazione e reddito e ricchezza.

Nella classifica finale comprensiva di tutti gli ambiti analizzati le province sarde si piazzano tra il terzo il quarto dei quattro macro gruppi in cui sono stati divisi i risultati.

La posizione migliore è della Città metropolitana di Cagliari che si piazza al 72/o posto (su 107 Province italiane), con due posizioni in più rispetto all'anno scorso, e finisce nel terzo gruppo, così come Nuoro, al 77/o posto con otto posizioni guadagnate, poi Sassari al 79/o posto, sempre nel terzo gruppo.

Il Sud Sardegna e Oristano, rispettivamente all'89/o e 91/o posto, finiscono nel quarto e ultimo gruppo.

Analizzando le singole dimensioni prese in esame, la ricerca mostra basse posizioni per le province sarde per quanto riguarda l'area 'Affari e lavoro'. In questa classifica primeggia Nuoro, al 62/o posto, segue a Cagliari al 78/o, Sassari al 79/o, Sud Sardegna all'82esimo e Oristano all'84/o.

Nella dimensione Ambiente le province sarda si posizionano decisamente in posti migliori: Cagliari è al 28/o posto e scala 18 posizioni rispetto allo scorso anno, il Sud Sardegna è al 46/o, Sassari al 53/o, Nuoro al 63/o e Oristano al 66/o.

Per quanto riguarda la sezione "Reati e sicurezza" la percezione in Sardegna resta buona e accettabile la prima provincia sarda nella classifica è Oristano al 19/o posto, segue Nuoro al 27/o, il Sud Sardegna al 29/o, Cagliari al 31/o e Sassari al 52/o.

Bassissime le posizioni delle province sarde nella dimensione istruzione e formazione: dopo Cagliari, al 40/o posto con 12 posizioni in più, bisogna scendere sino all'84/o posto del Sud Sardegna, seguito da Sassari (89), Oristano (90) e Nuoro all'87/o.

Interessante la dimensione che analizza il sistema Salute: Cagliari si trova al quarto posto della classifica, in particolare sono i posti letto nei reparti di oncologia per mille abitanti e quelli nei reparti di ostetricia e ginecologia a far balzare il dato cagliaritano.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna