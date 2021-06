Qualità della vita dei bambini, Truzzu: “Cagliari al primo posto in Italia”

“Iniziamo la settimana con questo straordinario primato che voglio condividere con voi: Cagliari è la prima città metropolitana per la qualità di vita dei bambini. Prima tra 14 città metropolitane e 93 province”. Così l sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, commenta la classifica del Sole 24 Ore, secondo cui la città metropolitana del capoluogo sardo è al top in Italia come provincia a misura di bambino.

“Un risultato reso possibile da diversi fattori”, spiega Truzzu, “tra cui l’offerta di posti negli asili nido e uno dei migliori rapporti tra retta e reddito medio dichiarato, che conferma anche il grande lavoro fatto dal Comune in questi due anni, grazie a iniziative come gli open day online e, per la prima volta dal 2019, l’inserimento di tutti i bambini beneficiari negli asili nido.

Ma non solo, perché con l’apertura di nuovi spazi e aree giochi per i più piccoli in diversi quartieri stiamo realizzando una città sempre più a misura di bambino”.

Secondo il quotidiano di Confindustria Cagliari primeggia per numero di pediatri attivi e offre uno dei rapporti migliori tra retta dell’asilo nido e reddito medio dichiarato, offrendo il posto al 27% dei bambini da 0 a 3 anni. Ma scende al 71° posto (sul totale delle 107 province) per qualità della vita dei giovani e al 25° per gli anziani. Nella provincia però i residenti sotto i 10 anni sono diminuiti del 14% negli ultimi cinque anni, mentre è cresciuta (+11%) la popolazione anziana.